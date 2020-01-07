هادي العامري يؤكد ثقته العالية بالقوات المسلحة في حفظ امن البلد

2020/01/07 | 09:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس تحالف الفتح هادي العامري،امس الاثنين، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي، فيما أكد ثقته العالية بالقوات المسلحة في حفظ أمن البلد.وفيما يلي نص البيان:

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