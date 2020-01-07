2020/01/07 | 09:29 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو.. مفاجأة.. زعيم عصائب أهل الحق العراقية المهدد بضرب واشنطن بعد قتلها "قاسم سليمانى" أول من خان قائد فليق القدس.. قيس الخزعلى أرشد عن "سليمانى" و... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/07 | 09:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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