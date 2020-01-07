تعرف على قرعة الدور الرابع لكاس إنكلترا

2020/01/07 | 09:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يحل ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز، ضيفا على الفائز من بريستول سيتي المنتمي للدرجة الثانية أو شروزبري تاون المنافس بالدرجة الثالثة، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي، بعد سحب القرعة.

واعتمد ليفربول على تشكيلة شابة خلال فوزه على غريمه إيفرتون في الدور الثالث، فيما تعادل بريستول سيتي 1-1 مع شروزبري يوم السبت.

ومن المقرر أن يلتقي حامل اللقب مانشستر سيتي مع ضيفه فولهام، بينما سيلعب مانشستر يونايتد أو ولفرهامبتون، بعد تعادلهما بدون أهداف أمس الأحد، مع واتفورد وصيف بطل الموسم الماضي أو ترانمير روفرز الذي حول تأخره 3-صفر إلى تعادل 3-3 في الدور الثالث.

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