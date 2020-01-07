2020/01/07 | 09:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت ساحة الطيران وسط البصرة والطرق المرتبطة بها اختناقات مرورية حادة بسبب الاجراءات الامنية التي سبقت قطع بعض الشوارع المؤدية للساحة حيث من المقرر ان ينطلق تشييع جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بعد ان يصل منفذ الشلامجة قادما من ايران عقب اقامة صلاة الجنازة عليه رفقة قائد فيلق القدس قاسم سليماني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ساحة الطيران في البصرة تترقب وصول جثمان المهندس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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