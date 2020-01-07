2020/01/07 | 09:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادنفت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، ما اشيع عن تعاونها مع واشنطن بقضية اغتيال الجنرال قاسم سليماني.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "صحيفة (كيهان) الإيرانية نشرتعلى موقعها الإلكتروني خبراً أشارت فيه الى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شكر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، خلال مكالمة هاتفية، لتعاونه في "قضية اغتيال الجنرال قاسم سليماني".وأضاف، أن "هذا الخبر مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة، وللأسف فأن بعضاً من وسائل الإعلام ينشر أخباراً مضللة كهذه، على عكس ما تضمنته المكالمة الهاتفية تماماً".وتابع المكتب، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أعرب خلالها عن قلقه من تصاعد التوتر في المنطقة، واكد على تهدئة الوضع، واقتصر الحديث في الاتصال الهاتفي على العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، ولم يتم التطرق، وبأي شكل من الأشكال، الى ما نشرته صحيفة (كيهان)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كردستان تنفي التعاون مع أمريكا بقضية اغتيال قاسم سليماني) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كردستان تنفي التعاون مع أمريكا بقضية اغتيال قاسم سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).