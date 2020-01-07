سخط مصري نادر على محمد صلاح

2020/01/07 | 09:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةبعدما تأكد غيابه عن حفل الإعلان عن اسم أفضل لاعب في القارة الأفريقية لعام 2019، وجد النجم المصري محمد صلاح نفسه وسط كم هائل من الانتقادات والغضب الجماهيري.وتحتضن مدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر، الثلاثاء، حفل الإعلان عن جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).ويتنافس على لقب أفضل لاعب في أفريقيا صلاح إلى جانب زميله في ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.وقالت تقارير إعلامية إن المهاجم المصري ونظيره الجزائري لن يحضرا الحفل، مضيفة أن ماني وصل في وقت سابق إلى الغردقة استعدادا لحضور الحفل.وتشير التكهنات إلى اقتراب ماني من التتويج باللقب، على اعتبار أنه الحاضر الوحيد من الثلاثي المرشح للفوز باللقب.في المقابل، جر "مو صلاح" سخطا عارما عليه بعد رفضه حضور الحفل، الذي يقام في بلده، حيث واجه، على المواقع الاجتماعية، عددا كبيرا من الانتقادات الرافضة لموقفه.

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