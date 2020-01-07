2020/01/07 | 09:31 - المصدر: ساحات التحرير
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: أمريكا بدأت بإعداد عقوبات ضد العراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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