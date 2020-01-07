بشير الحداد في 6 كانون الثاني: العراق بحاجة الى جيش مهني يحمي سور الوطن ويؤمن الإستقرار ويحافظ على التجربة الديمقراطية

2020/01/07 | 09:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد التهاني والتبريكات إلى أبناء القوات المسلحة بمختلف الصنوف من المراتب والضباط والقادة العسكريين بمناسبة الذكرى السنوية (99) لتأسيس الجيش العراقي، مشدداً سيادته على ضرورة إعادة بناء وتأهيل الجيش بعيداً عن الولاءات الحزبية والإنتماءات السياسية ليكون بالمستوى المطلوب لمواجهة التحديات والأزمات.الحـــداد وفي بيان صادر عنه

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