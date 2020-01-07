مكتب مسرور البارزاني يصدر توضيحا بشأن خبر نشر حول اغتيال سليماني

2020/01/07 | 09:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ة اقليم كردستان يصدر توضيحا بشأن خبر نشر حول اغتيال سليماني 23,924 مشاهدة اصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني، الاثنين، توضيحا بشأن خبر نشر حول اغتيال قائد […]

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