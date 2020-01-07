اللاوطني والوطني وتهديدات ترامب المطالب بحصار وطني !

2020/01/07 | 09:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج أخطر دعوة شاعت فيما بيننا يوما هي الدعوة الى ” اللاوطنية ” نعم بداياتها كانت نقية ومخلصة وصادقة ولاشك أعقبت إسقاط الخلافة عام 1921لأول مرة منذ عهد الخلفاء […]

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