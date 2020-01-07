حرائق استراليا تصل جنوب الكرة الأرضية

2020/01/07 | 09:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الحرائق المستعرة التي تلتهم مناطق شاسعة في أستراليا إلى الفضاء، مما يظهر حجم الكارثة التي تواجه بلاد الكنغر

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