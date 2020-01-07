منتخبنا الأولمبي يضع اللمسات الاخيرة قبل مواجهة أستراليا

2020/01/07 | 09:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثف الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة المدرب عبد الغني شهد وجهازه المساعد، تدريبات اللاعبين سعيا للوصول الى الجاهزية التامة تحضيرا لمواجهة نظيره الاسترالي يوم غد الأربعاء

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