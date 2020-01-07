نائب: اخراج القوات الأجنبية واتخاذ القرارات المصيرية يحتاج لتضحيات

2020/01/07 | 09:44 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الثلاثاء، ان اخراج القوات الأجنبية من البلاد يجب ان يسبقه مقد...

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