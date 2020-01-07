2020/01/07 | 09:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع الأميركي ينفي أن تكون بلاده “قررت الخروج من العراق” وتؤكد ان الرسالة المتعلّقة بقرار الانسحاب من البلد صحيحة لكنّها أرسلت “عن طريق الخطأ”..ويؤكد ان بلاده لن تنتهك […]

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