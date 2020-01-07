بعد قرار البرلمان الاخير هل يشهد العراق انهيارا اقتصاديا

2020/01/07 | 09:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاد الحديثي بعد ان صوت مجلس النواب بحضور النواب الشيعة وغياب نواب الكتل السنية والكردية التي يعارض قادتها انسحاب القوات الأميركية خشية من عودة تنظيم داعش وسيطرة أكبر للتنظيمات الشيعية […]

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