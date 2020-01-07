2020/01/07 | 09:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحظة استلام جثمان الشهيد ابو مهدي المهندس صباح اليوم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



لحظة استلام جثمان الشهيد ابو مهدي المهندس في البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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