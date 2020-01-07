واشنطن: رسالة الانسحاب من العراق

2020/01/07 | 09:50 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت واشنطن أن الرسالة التي ورد فيها خبر انسحاب قواتها من العراق، "مسودة غير موقعة" أرسلت "عن طريق الخطأ".



ووجهت هذه الرسالة إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية، وجاء فيها أن قوات التحالف بصدد تنفيذ عمليات "إعادة تموضع" بهدف "الانسحاب من العراق بصورة آمنة وفعّالة".



ومن جانبه، أكد وزير الدفاع مارك إسبر أنه "لم يتّخذ أي قرار بالخروج من العراق".

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