2020/01/07 | 09:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..اهالي البصرة يستعدون لاستقبال الشهيد القائد بهتافات و أهازيج منددة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



اهالي البصرة يستعدون لاستقبال الشهيد القائد بهتافات و أهازيج منددة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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