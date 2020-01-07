2020/01/07 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

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ألمانيا تعلن سحب جزء من قواتها في العراق

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة النزاهة، الثلاثاء (07 كانون الثاني 2020)، عن تفاصيل الحكم الصادر بحق مسؤولين سابقين في شركة بغداد لتجارة السيارات، مبينة أن المتهمين ألحقا ضرراً عمدياً بالمال العامِّ يصل إلى سبعة مليارات دينار.

وذكر بيان

بغداد اليوم-متابعة

صوّت البرلمان الإيراني، الثلاثاء (07 كانون الثاني 2020)، على وضع البنتاغون وكل من لعب دوراً في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، على لائحة "الإرهاب".

وذكرت مواقع إيرانية، أن "نواب المج

بغداد اليوم-بغداد

تجمع الآلاف، الثلاثاء (7 كانون الثاني 2020) في ساحة الطيران وسط محافظة البصرة لاستقبال جثمان نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، الذي قُتِلَ في غارة جوية أمريكية.

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور توثق تجمع الآلاف في ساح

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