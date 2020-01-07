2020/01/07 | 09:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: ناصر طه اعلان أتحمل مسؤوليته انا ضد اي عقوبات أميركية او دولية اقتصادية على العراق والتي لن تؤذي سوى العراقيين! يقينا ان ساسة الخراب وبرلمانيي الفساد وقادة الاحزاب المنحطة سياسيا واخلاقيا والمسؤولين الحكوميين والميليشياويين لن يطالهم اي ضرر من العقوبات او الحصار! ذقنا مرارة حصار التسعينات اللعين لوحدنا فيما النظام البائد ومن وقف معه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقوبات الأميركية.. ناصر طه) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العقوبات الأميركية.. ناصر طه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).