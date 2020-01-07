لبنان.. مجلس عزاء في الهرمل عن أرواح الشهيدين سليماني والمهندس

2020/01/07 | 09:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم "حزب الله" اللبناني، مجلس عزاء في قاعة “مجمع سيد الشهداء” في الهرمل، عن أرواح قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني الشهيد الفريق قاسم سليماني ...

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