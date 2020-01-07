فيديو- مسلّحو “حزب الله” يهاجمون متظاهري البصرة ويستهزئون بهم: «هربوا مثل القطط»

2020/01/07 | 09:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تداول ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر فيه أتباع ميليشيا “كتائب حزب الله” وهم يطردون #المتظاهرين من ساحات #الاحتجاج في مدينة #البصرة، فيما وصف مصور المقطع، المحتجين بأنهم […]

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