2020/01/07 | 09:59 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصد ـ الحل العراق تداول ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر فيه أتباع ميليشيا “كتائب حزب الله” وهم يطردون #المتظاهرين من ساحات #الاحتجاج في مدينة #البصرة، فيما وصف مصور المقطع، المحتجين بأنهم […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو- مسلّحو “حزب الله” يهاجمون متظاهري البصرة ويستهزئون بهم: «هربوا مثل القطط») نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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