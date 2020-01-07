مقابل 3 دولارات.. بيع واغتصاب طفلة من قبل والدها في باكستان

2020/01/07 | 10:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت محطة "دون نيوز" الباكستانية عن جريمة اغتصاب لطفلة قام بها رجلان أحدهما والدها، قبل أن تتمكن الشرطة من إنقاذ الطفلة.

وذكرت المحطة الباكستانية أن طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً تم عرضها لـ"الاغتصاب" من قبل والدها مقابل ثلاثة دولارات، إلا أن الشرطة تمكنت من إنقاذ الطفلة قبل أن تتم الصفقة المقززة.

وأوضحت المحطة أن الشرطة ألقت القبض على رجل، في مدينة قصور بإقليم البنجاب شرقي البلاد، بعد أن "باع" ابنته مقابل 500 روبية باكستانية، أي ما يعادل ثلاثة دولارات، كما اعتقلت المشتري أيضاً.

وأبلغت أم الطفلة الشرطة بشأن الجريمة، مبينة أن الأب دعا رجلاً إلى بيته لـ"الاعتداء جنسيا" على ابنته، حين كانت الأم في عملها وقت وقوع اتفاق البيع، لكنها علمت بالواقعة بعدما أخبرتها الطفلة.

وبعد إجراء فحص طبي على الطفلة، قال الأطباء إنها تعرضت لمحاولة اغتصاب.

وقالت المحطة إن الرجل الذي دفع المال، سبق اتهامه في واقعة اعتداء جنسي عام 2013، لكنه لم يتلق أي عقوبة قانونية وقتها.

ووجهت السلطات الباكستانية تهمة "الإتجار بالبشر بغرض الجنس" للأب والمشتري.

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