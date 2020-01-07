2020/01/07 | 10:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفع مؤشر نيكي القياسي، اليوم الثلاثاء، ببداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وصعد نيكي 0.50 % إلى 23320.12 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 % إلى 1705.54 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع المؤشر نيكي ببداية التعامل في بورصة طوكيو) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع المؤشر نيكي ببداية التعامل في بورصة طوكيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).