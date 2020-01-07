ضبط عجلة دون الموديل بميناء ام قصر

2020/01/07 | 10:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط عجلة دون الموديل بمنفذ ميناء أم قصر في محافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "مفارزها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، تمكنت من ضبط عجلة متروكة واختفاء سائقها نوع (كرايزلر/c309) دون الموديل بالتعاون والتنسيق المشترك مع مركز شرطة جمرك ميناء أم قصر الأوسط".

واضافت، انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة أم قصر الشمالي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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