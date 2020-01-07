البرلمان الإيراني يصوت على وضع البنتاغون ومن لعب دورا باغتيال سليماني بلائحة الإرهاب

2020/01/07 | 10:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة

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