2020/01/07 | 10:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت النائب ريحان حنا أيوب التهاني إلى أبناء القوات المسلحة من القادة والضباط والمنتسبين بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي، وجاء ذلك خلال مشاركة سيادتها في مراسيم الاحتفال والكرنفال لتخرج الدورة التأهيلية ٨٢ للكلية العسكرية الثانية في قضاء زاخو.حنا وفي بيان التهنئة أكدت على مهام الجيش في تأمين الحدود ومنع الإرهابيين من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النائب ريحان حنا خلال مشاركتها في تخرج الدورة التأهيلية للكلية العسكرية في زاخو تهنئ الجيش في 6 كانون الثاني وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب ريحان حنا خلال مشاركتها في تخرج الدورة التأهيلية للكلية العسكرية في زاخو تهنئ الجيش في 6 كانون الثاني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب ريحان حنا خلال مشاركتها في تخرج الدورة التأهيلية للكلية العسكرية في زاخو تهنئ الجيش في 6 كانون الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).