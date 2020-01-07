2020/01/07 | 10:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة عن تفاصيل الحكم الصادر بحق مسؤولين سابقين في شركة بغداد لتجارة السيارات، مبينة أن المتهمين ألحقا ضرراً عمدياً بالمال العامِّ يصل إلى سبعة مليارات دينار.وقالت دائرة التحقيقات في الهيأة في بيان تلقته وكالة صدى , انها ” حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى قيام (نائب رئيس مجلس إدارة شركة بغداد لتجارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة: الحكم بسجن مسؤولين سابقين في شركة بغداد لتجارة السيارات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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