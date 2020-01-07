وزارة الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الأرض

2020/01/07 | 10:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع قدرة القوات المشتركة على حماية الأرض ومقارعة عصابات داعش الإرهابية.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد يحيى رسول في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى, إن” وزارة الدفاع مستمرة باستكمال قدرات القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية ، وهي تعمل وفق أسس علمية رصينة “، مشيراً الى ” امتلاك وزارة الدفاع

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