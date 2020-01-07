2020/01/07 | 10:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، امس الاثنين، التحاق أكثر من 42 ألف منتسب من المفسوخة عقودهم، بعد صدور الأوامر الإدارية بمباشرتهم في أماكن عملهم.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن” الوزارة صنفت الفئات المشمولة بالعودة إلى فئات (أ) – المفسوخة عقودهم عام 2014، وهؤلاء عددهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية تفاتح المالية بشأن عودة 38 ألفاً من المفسوخة عقودهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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