2020/01/07 | 10:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة قسم التخطيط التربوي ، الثلاثاء، اسم الشهيد القائد ابو مهدي المهندس على مدرسة سعد بن أبي وقاص الإبتدائية للبنين في المحافظة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المديرية العامة للتربية: مدرسة بصرية تحمل إسم الشهيد أبو مهدي المهندس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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