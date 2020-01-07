2020/01/07 | 10:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع حشد كبير من محبي وأنصار الحشد الشعبي ومقاتليه، الثلاثاء، قرب جسر الشهيد محمد باقر الصدر في محافظة البصرة، وذلك استعدادا لاستقبال جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حشود كبيرة تتجمع لاستقبال شهيدها القائد الحاج ابو مهدي المهندس في محافظة البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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