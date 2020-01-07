2020/01/07 | 10:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغفل عدد كبير من الناس قياس ضغط الدم في جسمهم، على الرغم من أن هذه العملية أساسية لصحة الإنسان وإهمالها قد يودي بحياته، أو يعرضه لخطر الإصابة بسكتة دماغية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة جهاز لقياس ضغط دم من الاذن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة جهاز لقياس ضغط دم من الاذن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).