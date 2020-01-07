بركات المرجعية.

2020/01/07 | 10:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ◾️محمد صادق الهاشمي خسرت امريكا كل شي ايها الابطال ان المرجعية حينما رفعت باكفها الكريمة العراق عاليا عبر تاريخه وصانته من كل كرب ومكروه وشدة ومحنة , وكان اخر موقف […]

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