أرسنال يقصي ليدز من كأس الاتحاد الإنجليزي

2020/01/07 | 10:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل ريس نيلسون هدفا في الشوط الثاني، ليقود أرسنال للفوز على ضيفه ليدز يونايتد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.ووضع نيلسون صاحب الضيافة، الذي لعب بتشكيلة شبه أساسية أمام متصدر دوري الدرجة الثانية، في المقدمة في الدقيقة 55، بعد تعثر دفاع ليدز في إبعاد تمريرة ألكسندر لاكازيت العرضية.وانطلق ليدز بقوة وسدد 11 كرة على المرمى في

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