2020/01/07 | 10:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن ألمانيا تسحب جزءا من قواتها الموجودة في العراق.يأتي ذلك، بعدما أعلن المكتب الإعلامي لدى وزارة الدفاع الألمانية، الأحد الماضي، أن الجيش الألماني علق استبدال العسكريين المشاركين في مهمة التحالف الدولي ضد “داعش” في العراق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ألمانيا تعلن سحب عدد من جنودها من العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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