الصحة تكشف عن قرب دخول مستشفيات أجنبية جديدة في العراق

2020/01/07 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، الثلاثاء (07 كانون الثاني 2020)، أن مستشفيات أجنبية جديدة ...





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