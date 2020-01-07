مصرف أربيل يكشف سبب انخفاض سعر اسهمه في البورصة

2020/01/07 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف أربيل للاستثمار والتمويل، أن انخفاض سعر سهم المصرف يعود إلى العرض والطلب.





وقالت هيفاء حسين، مدير الفرع الرئيسي، في كتاب وجهته إلى البورصة، إن "انخفاض سعر السهم في جلستين الشهر الماضي والحالي يعود إلى سبب العرض والطلب الحاصلين على سهر السهم ولا توجد احداث جوهرية".





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