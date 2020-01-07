2020/01/07 | 11:02 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري في حلب تمهيدا لعملية عسكرية مرتقبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/07 | 11:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري في حلب تمهيدا لعملية عسكرية مرتقبة) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري في حلب تمهيدا لعملية عسكرية مرتقبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).