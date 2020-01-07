السفارة الامريكية في الرياض تحذر من امكانية وقوع هجمات بطائرات دون طيار

2020/01/07 | 11:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اطلقت الولايات المتحدة تنبيهاً أمنياً لرعايها في كل من السعودية و”إسرائيل”، حذرت فيه من “خطر متزايد لإمكانية وقوع هجمات بصواريخ وطائرات من دون طيار”، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.ونشرت السفارة الأمريكية في الرياض، وفق شبكة “سي إن إن”، تحذيراً من احتمالية مهاجمة طائرات دون طيار أو التعرض […]

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