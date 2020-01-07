2020/01/07 | 11:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةكشف المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، الثلاثاء، أن مستشفيات أجنبية جديدة ستدخل الى الخدمة خلال الثلاثة اشهر المقبلة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن البدر،قوله إن "الأشهر الأولى من العام الحالي ستشهد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المستشفيات الأجنبية العشرة في المحافظات وبسعة 490 سريراً".وأضاف أن "المرحلة الأولى ستتضمن افتتاح 6 مستشفيات في عدد من المحافظات"، مضيفاً أن "سعي الوزارة بعد إنجاز المرحلة الأولى لإضافة 2500 سرير جديد لاستيعاب المرضى مع إضافة ردهات متخصصة لمعالجة الأمراض السرطانية والسكري وأمراض القلب والكلى والأمراض المزمنة الأخرى".وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن "الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى جديد ستبلغ نحو 600-700 سرير وحسب الحاجة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكشف عن قرب دخول مستشفيات أجنبية جديدة في العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكشف عن قرب دخول مستشفيات أجنبية جديدة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).