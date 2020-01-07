العطار يدعو الى اعتماد المنتج المحلي في عمليات الشراء الحكومي

2020/01/07 | 11:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشف غدير العطار عضو المجلس الاقتصادي العراقي إن المنتج المحلي العراقي له جودة عالية، مشددا على ضرورة تسويقهِ بطريقة صحيحة.وقال العطار في بيان تلقت المستقلة نسخة منه إن “المنتج المحلي والمصنع لدى شركات القطاع الخاص وأيضًا الأيادي العاملة المحلية له جودة كبيرة”.ودعا العطار إلى “اعتماد المنتج المحلي في عمليات الشراء الحكومي أسوة بمنتج […]

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