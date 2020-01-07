نيسان تتعهد بملاحقة كارلوس غصن بتهمة اختلاس أموال

2020/01/07 | 11:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تعهدت مجموعة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء، بالمضي قدمًا في الملاحقة القضائية لرئيسها السابق «كارلوس غصن» الذي هرب في وقت سابق.وأعربت «نيسان» في بيان مقتضب عن «أسفها الشديد» للإهانة التي ارتكبها رئيسها السابق غصن بحقّ النظام القضائي الياباني بفراره من الأرخبيل إلى وطنه الأم لبنان.وقالت المجموعة إنّ «هروبه (غصن) إلى لبنان […]

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