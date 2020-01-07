الامانة تعيد فتح مجسر ملعب الشعب بالكامل امام حركة السير

2020/01/07 | 11:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشفت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اعادة فتح مجسر ملعب الشعب بالكامل امام حركة السير.وقالت الامانة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه “تم انجاز اعمال الصيانة في مجسر ملعب الشعب بالكامل واعادة فتحه ولكلا الجانبين ( ذهاباً واياباً ) امام حركة السير والمرور”.و اوضحت ان “انجاز ملاكاتها في دائرة المشاريع اعمال صيانة […]

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