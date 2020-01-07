اسعار صرف الدولار تسجل انخفاضا في الاسواق العراقية

2020/01/07 | 11:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…شهدت اسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، (7 كانون الثاني 2020) انخفاضا ببورصة الكفاح والاسواق المحلية.وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 122.000 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 122.500 دينار.سعر شراء الدولار = 121.500 دينار.

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