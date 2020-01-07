خبير اقتصادي يدعو لاعتماد المنتج المحلي أسوة بمنتج شركات الوزارات

2020/01/07 | 11:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار إن المنتج المحلي العراقي له جودة عالية، مشددا على ضرورة تسويقهِ بطريقة صحيحة.

وقال العطار في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "المنتج المحلي والمصنع لدى شركات القطاع الخاص وأيضًا الأيادي العاملة المحلية له جودة كبيرة".

ودعا العطار إلى "اعتماد المنتج المحلي في عمليات الشراء الحكومي أسوة بمنتج شركات الوزارات".

وبين العطار أن "توجه الحكومة نحو دعم القطاع الخاص بحاجة إلى تفعيل قوانين داعمه لهذا التوجه"، مطالبًا "الكتل السياسية بإقرار القوانين التي من شأنها زيادة الحركة الاستثمارية في البلاد ومن أهمها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

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