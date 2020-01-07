بالصور .. توافد آلاف المشيعين لاستقبال جثمان الشهيد أبو مهدي المهندس في البصرة

2020/01/07 | 11:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع الآلاف من المشيعين في محافظة البصرة عند منفذ الشلامجة الحدودي لاستقبال جثمان الشهيد أبو مهدي المهندس .

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