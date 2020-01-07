الشرطة الباكستانية تلقى القبض على رجل باع ابنته مقابل 3 دولارات

2020/01/07 | 11:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشفت الشرطة الستار عن جريمة مأساوية تعرضت لها فتاة عمرها 12 عاما، بعد أن باتت سلعة “باعها” والدها لرجل تعرضت على يديه لمحاولة اغتصاب.فقد ألقت السلطات في باكستان القبض على رجل، بعد أن “باع” ابنته مقابل نحو 3 دولارات، وذلك بمدينة قصور في إقليم البنجاب شرقي البلاد.كما اعتقلت الشرطة أيضا المشتري، وفقا لما […]

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