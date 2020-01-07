الذهب يرتفع لاعلى مستوى منذ سبعة اعوام

2020/01/07 | 11:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…سجل الذهب ارتفاعا لأعلى مستوى في حوالي سبعة أعوام مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا مع تنامي المخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط.وسجل الذهب في التعاملات الفورية 1566.41 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول مرتفعا حوالي واحد بالمئة.وفي وقت سابق من الجلسة قفز المعدن الأصفر 1.8 بالمئة إلى […]

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