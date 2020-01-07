2020/01/07 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير العراق يطالب مجلس الأمن بإدانة اغتيال سليماني ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير العراق يطالب مجلس الأمن بإدانة اغتيال سليماني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).